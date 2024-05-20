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Фаджоли сыграл за «Юве» впервые после 7-месячной дисквалификации за ставки

Туринцы на выезде сыграли вничью с «Болоньей» (3:3) в матче 37-го тура Серии А. На 71-й минуте этого матча Николо Фаджоли заменил Адриена Рабьо и вышел на поле в составе «Ювентуса» впервые после 7-месячной дисквалификации.

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