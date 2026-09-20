WSJ сообщил о недомогании Си Цзиньпина на саммите БРИКС в Индии

Си Цзиньпин почувствовал недомогание на саммите БРИКС в Индии 12 сентября, что вызвало опасения по поводу его преемника.
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