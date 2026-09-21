Williams, Daniels, Barkley among players injured in NFL Week 2

Caleb Williams, Jayden Daniels and Saquon Barkley were among the NFL players injured in Week 2. Injured NFL players will be evaluated this week.
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