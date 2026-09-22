ФСБ задержала севастопольца, который фотографировал военные объекты для украинской разведки

В Севастополе задержали 29-летнего местного жителя по подозрению в государственной измене и участии в деятельности террористической организации.
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