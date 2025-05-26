На Смоленщине прокуратура раскрыла схему "похоронного обмана" в Вязьме

В Вязьме СКР возбудил уголовное дело в отношении заведующего института патологии В Смоленской области по материалам УФСБ и прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве и превышении должностных полномочий в отношении заведующего Вяземским отделением смоленского областного института патологии.