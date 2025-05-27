Западные страны допустили два огромных просчета, когда предполагали одержать победу над Россией в ходе конфликта с Украиной: это бесполезные меры по введению санкций, а также недооценка военных мощностей российской армии.
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