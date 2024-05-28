В Тверской области 15-летний парень на питбайке протаранил забор

Вечером 26 мая в деревне Семеновское Торжокского района в ДТП попал 15-летний подросток на питбайке. Как сообщает Госавтоинспекция Торжка, парень катался на питбайке без государственных регистрационных знаков.
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