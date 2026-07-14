МОК впервые с 2023 года вернул раздел Олимпийского комитета России (ФОТО)

МОК впервые с 2023 года вернул раздел Олимпийского комитета России. Напомним, Международный олимпийский комитет 7 июля восстановил членство олимпийского комитета России, а также рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.
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