Ведьма на покой уйдет? (ой ли..) скорее всего что-то замыслила..

Елена Филиппова

Ну что? Крысы побежали с тонущего корабля? Однако, довольно умная тётка, эта Нуланд, вовремя решила соскочить, пока всякие там дебаты- выборы, вконец одуревший Байден, обдолбанный Зеленский и т.п., она осядет где-то в тихом месте, а потом никто и не вспомнит о её роли во всех этих майданутых печалях. Вот кто сейчас вспоминает недобрым словом лихого строителя стен на границе - Арсения Яценюка? А ведь сколько было громких слов и экстаза после строительства за бешеные миллионы аж 100 метров стены из рабицы. Но Сеня один из первых понял всю гиблую перспективу наезда на Россию и слинял в солнечную Калифорнию ещё то ли в 15-м, то ли 16-м году. Вот и Викуля Нуланд решила слиться, пока стрельба не началась, а то мало ли что....