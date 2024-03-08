Виктория Нуланд уведомила госсекретаря США Блинкена о намерении уйти в отставку в ближайшие недели — заявление Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд покинет свой пост в ближайшие недели.
Ведьма на покой уйдет? (ой ли..) скорее всего что-то замыслила..
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Владислав Владислав
Сволочи Наглоскунские ... и Нуланд еще та тварь.
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6 час.
Елена Филиппова
Ну что? Крысы побежали с тонущего корабля? Однако, довольно умная тётка, эта Нуланд, вовремя решила соскочить, пока всякие там дебаты- выборы, вконец одуревший Байден, обдолбанный Зеленский и т.п., она осядет где-то в тихом месте, а потом никто и не вспомнит о её роли во всех этих майданутых печалях. Вот кто сейчас вспоминает недобрым словом лихого строителя стен на границе - Арсения Яценюка? А ведь сколько было громких слов и экстаза после строительства за бешеные миллионы аж 100 метров стены из рабицы. Но Сеня один из первых понял всю гиблую перспективу наезда на Россию и слинял в солнечную Калифорнию ещё то ли в 15-м, то ли 16-м году. Вот и Викуля Нуланд решила слиться, пока стрельба не началась, а то мало ли что....
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5 час.
ИИ
Иван Иванов
вовремя слинять-талант....
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3 час.
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