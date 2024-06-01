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МК: американские стоматологи назвали неоднозначные продукты, от которых портятся зубы

МК: американские стоматологи назвали неоднозначные продукты, от которых портятся зубы

А также рассказали, как минимизировать их вред.Стоматологи из США перечислили ряд продуктов, которые могут негативно сказаться на здоровье зубов, пишет издание "Московский комсомолец".

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