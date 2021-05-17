Как получать пенсию по потере кормильца до 23-х лет: ПФ разъясняет

Управление пенсионного фонда в городе Уссурийске Приморского края (межрайонное) информирует, что у получателя пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18-летнего возраста выплата продолжается только на основании справки из образовательного учреждения об очной форме обучения.
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