Как получать пенсию по потере кормильца до 23-х лет: ПФ разъясняет

Как получать пенсию по потере кормильца до 23-х лет: ПФ разъясняет

Управление пенсионного фонда в городе Уссурийске Приморского края (межрайонное) информирует, что у получателя пенсии по случаю потери кормильца после достижения 18-летнего возраста выплата продолжается только на основании справки из образовательного учреждения об очной форме обучения.

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