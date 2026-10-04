«На тормозах уже не спустят»: в Москве переловили банду детей мигрантов, толпой избивавших подростков-россиян

Банду детей мигрантов, нападавших на местных подростков, поймали в московском поселке Восточный.
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думаю, справедливее было бы, чтобы всех бандитов-малолеток пропустили через фильтр наших колоний, а потом в отпуск на родину...
А что вы хотели, пустили этих обезьян в страну, вместе с их замоташками и мелкими зверенышами. И предоставили им привелегии, как гражданам России. Только забыли, что из своей страны, уезжают отнють не лучшие представители народа. Это уплывает, то что не тонет. И приплыв в страну ОНО вонять не перестаёт, а их выродки, это то что и следовало ожидать, ибо от Осинки не родятся Апельсинки. Во первых, согласна что работники нужны, но никаких семей, да и пока нет этого запрета, и всех кого они привозят они же им всё и оплачивают, учение, лечение и прочее. И никаких выплат.