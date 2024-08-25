«Скармливают бахчевые скоту»: в Узбекистан пришел арбузный кризис

Сегодня 3,3K прочитали Цены на бахчевые опустились до рекордно низкой отметки, везти в Россию их невыгодно, а местное население боится нитратов По мнению властей Узбекистана, обилие урожая и благоприятные погодные условия сыграли важную роль в увеличении производства бахчевых в стране, что привело к их избытку на рынке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии