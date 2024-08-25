МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Касьянова
    Как-то странно поступает наше государство: богатым лечение оплачивает, а бедным народ собирает, кто сколько можетЛев Лещенко котор...
  • Игорь Корнеев
    одной Москве учатся 60 тыс детей мигрантов, это из бюджета 10.5 млрд руб. Один год обучения одного школьника в Москве...Приехали и требую...
  • Галина Друзина
    Да выслать мигрантов из России, тем более таких, которые нарушают законы, пусть едут обратно в свои аулы и кишлаки  с...На Кубани казаки ...

«Скармливают бахчевые скоту»: в Узбекистан пришел арбузный кризис

«Скармливают бахчевые скоту»: в Узбекистан пришел арбузный кризис

Сегодня 3,3K прочитали Цены на бахчевые опустились до рекордно низкой отметки, везти в Россию их невыгодно, а местное население боится нитратов По мнению властей Узбекистана, обилие урожая и благоприятные погодные условия сыграли важную роль в увеличении производства бахчевых в стране, что привело к их избытку на рынке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх