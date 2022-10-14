«Европейское единство» накануне грандиозной газовой драки

После десятилетий борьбы за конкурентный энергорынок Евросоюз готов его уничтожитьЕвросоюзу надо срочно заняться формированием настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
После десятилетий борьбы за конкурентный энергорынок Евросоюз готов его уничтожитьЕвросоюзу надо срочно заняться формированием настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
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