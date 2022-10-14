Информационный марафон - стартуем

22 243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Свинцицкий
    Вот дерьмо !!! Где тройки НКВД ???Иркутский батюшка...
  • Галина Чужая
    Интересно какая риторика у них зимой начнётся. У них высказывания как погода - всё время меняется.«От великого до с...
  • Ole Ole
    Пора уж начать в Африке преподавать историю. И , разумеется, о деструктивной грабительской политике Франции. С миллио...Великий и могучий...

«Европейское единство» накануне грандиозной газовой драки

«Европейское единство» накануне грандиозной газовой драки

 После десятилетий борьбы за конкурентный энергорынок Евросоюз готов его уничтожитьЕвросоюзу надо срочно заняться формированием настоящего энергетического союза, который станет важной опорой суверенитета ЕС, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх