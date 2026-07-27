Российские реактивные дроны атаковали Киев

В Киеве прогремела серия взрывов. Об этом сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ. Согласно данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, в украинской столице действует воздушная тревога.
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