Поляки минувшей ночью познали все прелести жизни прифронтовых городов. Пока эпизодически.
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Поляки минувшей ночью познали все прелести жизни прифронтовых городов. Пока эпизодически.
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