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Добрый Мир

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«Выгода получена». Лалетина получила орден из рук Путина, а после решила предать страну. Расплата настала неожиданно

«Выгода получена». Лалетина получила орден из рук Путина, а после решила предать страну. Расплата настала неожиданно

10 декабря 141K прочитали Редкое сочетание ума, способности быть ответственной, серьезности, эффектной внешности должно было стать для Аллы Лалетиной счастливым билетом.

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