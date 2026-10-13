Дизайн и дом
Дизайн и дом
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Дизайн и дом

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Устаревшие решения в ванной комнате: чем заменить надоевшие тренды

Устаревшие решения в ванной комнате: чем заменить надоевшие тренды

Ванная комната — пространство, где мы начинаем и заканчиваем день. Казалось бы, всё просто: сантехника, плитка, смесители.

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