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Britain's $47 Billion North Sea Oil Decision Hangs in the Balance

Approval for more oil and gas drilling at the North Sea sites Jackdaw and Rosebank have been delayed by “government process” and lengthy bureaucratic wrangling, Prime Minister Andy Burnham has said.

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