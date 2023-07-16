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Дорогие коллеги – металлурги!

Дорогие коллеги – металлурги!

Дружный коллектив ооо “Уральский Сервис” поздравляет вас с профессиональным праздником!Это день людей со стальным характером и железной волей! В нашем городе сила духа и любовь к своей профессии передается из поколения в поколение много десятилетий.

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