Дорогие коллеги – металлурги!

Дружный коллектив ооо “Уральский Сервис” поздравляет вас с профессиональным праздником!Это день людей со стальным характером и железной волей! В нашем городе сила духа и любовь к своей профессии передается из поколения в поколение много десятилетий.
Дружный коллектив ооо “Уральский Сервис” поздравляет вас с профессиональным праздником!Это день людей со стальным характером и железной волей! В нашем городе сила духа и любовь к своей профессии передается из поколения в поколение много десятилетий.
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