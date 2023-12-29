Единый урок, посвященный Евфросинии Полоцкой.

20 декабря 2023 года в духовно-просветительском центре Елисаветинского храма для учащихся 1-4 классов гимназии учителя начальных классов провели единый урок, посвященный жизни и деятельности просветительницы, покровительницы земли белорусской Евфросинии Полоцкой.
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