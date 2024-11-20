Верховный суд РФ утвердил приговор ветерану «Альфы» за убийства бизнесменов

Приговор экс-капитану спецподразделения ФСБ «Альфа» Борису Чукаеву по делу об убийствах предпринимателей, за которые ему дали 18 лет колонии, признал законным Верховный суд России, 20 ноября сообщает агентство ТАСС.
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