Вербное воскресенье собрало вокруг себя несколько добрых праздников, напоминающих о том, как важно всегда и во всем оставаться человеками: ❤️ День мецената и благотворителя — чтобы не забывать помогать тем, кому это нужно ❤️ День общения с духом безмятежности — чтобы слышать свое сердце и учиться принимать других такими, какие они есть ❤️ И целых три Новых года (Таиланд, Лаос, Индия) — как возможность начать с чистого листа и дальше идти по светлой стороне жизни Вместе с этими датами можно отметить Всемирный день рок-н-ролла, Международный день благодарности растениям, День йоркширского терьера и День рождения троллейбуса.