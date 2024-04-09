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Первый пуск ракеты «Ангара-А5» отменён

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» отменён

Первый пуск ракеты «Ангара-А5» с построенного на космодроме Восточный стартового комплекса отменён. «Только что мы получили информацию об отмене пуска, будем ждать официальную информацию на сайтах и в соцсетях «Роскосмоса», — сказал комментатор трансляции, которую вела космическая госкорпорация.

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