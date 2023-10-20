1 000 000 спутников на орбите угрожают дальнейшим беспрепятственным запускам

Новые исследования указывают на то, что орбита Земли, уже переполнена десятками тысяч спутников, а в ближайшем будущем может быть перегружена ещё большим количеством, что подчёркивает необходимость введения строгих законов, регулирующих использование общего орбитального пространства.
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