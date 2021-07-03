В ДНР зарегистрировали 13 смертей от коронавируса

За минувшие сутки в ДНР провели 523 исследования на коронавирус. По их результатам выявили 163 случая заболевания, и ещё 63 пациента получили диагноз COVID-19 клинико-эпидемиологически, передаёт корреспондент «Донбасс Сегодня» со ссылкой на Минздрав республики.