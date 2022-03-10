Сборная Киргизии выиграла ЧМ в четвертом дивизионе с общим счетом 64:2, победив Иран, Малайзию, Сингапур и Кувейт

Сборная Киргизии выиграла чемпионат мира в четвертом дивизионе. Турнир прошел в Бишкеке. Команда обыграла Иран (13:1), Малайзию (22:1), Сингапур (15:0) и Кувейт (14:0), выиграв турнир с общим счетом 64:2.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх