Трамп потребовал закрыть дело о своем вмешательстве в выборы в США

Трамп потребовал закрыть дело о вмешательстве в выборы президента США 2020 года Адвокат избранного президента США Дональда Трампа Стив Сэдоу подал в апелляционный суд штата Джорджия ходатайство о прекращении разбирательство по делу о вмешательстве в президентские выборы 2020 года.