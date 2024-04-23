Матвиенко: многие украинцы требуют сесть за стол переговоров

Многие украинцы требуют остановить войну и сесть за стол переговоров. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.
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