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Матвиенко: многие украинцы требуют сесть за стол переговоров

Матвиенко: многие украинцы требуют сесть за стол переговоров

Многие украинцы требуют остановить войну и сесть за стол переговоров. Об этом заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву.

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