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«Известия»: в РФ предложили ввести сертификацию для самозанятых в сфере красоты

«Известия»: в РФ предложили ввести сертификацию для самозанятых в сфере красоты

Торгово-промышленная палата (ТТП) обратилась в аппарат правительства с предложением ввести сертификацию для самозанятых, работающих в сфере красоты и здоровья, в частности, для мастеров маникюра и косметологов.

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