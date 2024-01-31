«Известия»: в РФ предложили ввести сертификацию для самозанятых в сфере красоты

Торгово-промышленная палата (ТТП) обратилась в аппарат правительства с предложением ввести сертификацию для самозанятых, работающих в сфере красоты и здоровья, в частности, для мастеров маникюра и косметологов.
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