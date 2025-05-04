Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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DPA: ВВС Германии получили первые компоненты израильской системы ПРО Arrow 3

БЕРЛИН, 4 мая. /ТАСС/. Военно-воздушные силы Германии получили первые компоненты израильской системы противоракетной обороны Arrow 3, которую ФРГ закупает у еврейского государства для собственного использования.

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