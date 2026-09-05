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Кузнецов забил в 1-м матче за «Сибирь» – «Ак Барсу». Это его 100-я шайба в КХЛ

Нападающий Евгений Кузнецов забил гол в дебютном матче за « Сибирь » в Фонбет Чемпионате КХЛ. Форвард поразил ворота « Ак Барса » (3:1, 2-й перерыв).

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