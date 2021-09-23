Супермодели 1990-х: как сейчас выглядят и чем занимаются Синди Кроуфорд, Кейт Мосс, Линда Евангелиста и другие В фэшн-индустрии, как и в любой другой сфере шоу-бизнеса, звезд прошлых эпох сменило новое поколение, и в 2021 году королевами подиумов и обложек журналов считаются Белла и Джиджи Хадид, Кайя Гербер, Кара Делевинь и Адут Акеч, а еще несколько десятилетий назад музами дизайнеров и главными секс-символами, от которых сходил с ума весь мир, были Клаудиа Шиффер, Синди Кроуфорд и Кейт Мосс.