Гений политического пиара: как Иван IV обосновывал завоевание Казани для знати и для тех, кто попроще

Иван Васильевич Грозный был человеком разносторонним. Он усердно молился богу, писал стихиры и духовную музыку, любил свою первую жену Анастасию Романовну и проводил реформы.
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