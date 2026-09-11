Плацкарт нового поколения: никакой тесноты, шторки, розетки и душевая — что изменится в поездах с 2027 года.

РЖД готовит новый плацкарт: увеличенные полки, душ и больше мест для пассажиров. В 2027 году на российских железных дорогах могут появиться плацкартные вагоны нового поколения: увеличенные полки, отдельные столики, душ и дополнительные места.
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