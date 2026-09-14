Депутат Журавлев: достаточно крикнуть в сторону стран Балтии и они испугаются

России достаточно «громко крикнуть» в сторону стран Балтии, чтобы они испугались. Так первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев прокомментировал «Газете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Нардеп Дмитрук: н...
- FT: телефонный ра...
- КМИС: 35% украинц...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым