Фицо спрогнозировал скорое окончание военного конфликта на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что военный конфликт закончится в ближайшее время. «Вероятность окончания войны на Украине в короткие сроки очень высока», — цитирует словацкое информагентство TASR заявление Фицо перед саммитом ЕС.