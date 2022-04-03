В детском лагере бесплатно отдохнут около 3 тысяч юных приморцев

В профильные, загородные лагеря и санатории в этом году отправят около 3 тысяч юных приморцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
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