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МИД выразил советнику-посланнику Канады Эбелю протест из-за слов о Татарском в ООН

МИД выразил советнику-посланнику Канады Эбелю протест из-за слов о Татарском в ООН

Руководителя канадской дипломатической миссии вызвали в внешнеполитическое ведомство Российской Федерации из-за слов постпреда государства при Организации Объединённых Наций по поводу террористического акта против журналиста Владлена Татарского.

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