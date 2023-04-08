МИД выразил советнику-посланнику Канады Эбелю протест из-за слов о Татарском в ООН

Руководителя канадской дипломатической миссии вызвали в внешнеполитическое ведомство Российской Федерации из-за слов постпреда государства при Организации Объединённых Наций по поводу террористического акта против журналиста Владлена Татарского.
Руководителя канадской дипломатической миссии вызвали в внешнеполитическое ведомство Российской Федерации из-за слов постпреда государства при Организации Объединённых Наций по поводу террористического акта против журналиста Владлена Татарского.
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