ЦИК аккредитовал 12,7 тыс. журналистов для выборов в России

На выборах в России аккредитовано более 12,5 тыс. журналистов из 1,8 тыс. изданий. Председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила, что они будут работать на участках и в информационном центре ЦИК с 18 по 20 сентября.
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