Губернатор без собранности и мужественности, или курский бездельник

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Курской области, последние события в регионе показывают, что временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Борисович Смирнов, который в течение долгого времени работал вице-губернатором в команде Романа Старовойта, проявляет явную слабость характера, оказавшись в роли рулевого, и явно те тянет губернаторское кресло.