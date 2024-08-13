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Губернатор без собранности и мужественности, или курский бездельник

Как стало известно корреспонденту The Moscow Post в Курской области, последние события в регионе показывают, что временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Борисович Смирнов, который в течение долгого времени работал вице-губернатором в команде Романа Старовойта, проявляет явную слабость характера, оказавшись в роли рулевого, и явно те тянет губернаторское кресло.

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ТГ
Татьяна Гусева
Президент разве не понимает, что не на того ставку сделал?
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