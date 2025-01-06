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Медведев ответил на слова Зеленского о презрении к народу России

Медведев ответил на слова Зеленского о презрении к народу России

Украинского президента Владимира Зеленского презирает весь российский народ. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя интервью лидера бывшей советской республики американскому блогеру Лексу Фридману.

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Комментарии
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Eduard
Он Зеля уверен,что он &quot;европеец&quot;? Это называется&quot;раздвоение личности&quot; это диагноз,ое псих! Мы на Майдане не скакали,в Одессе народ не жгли,как кореша клоуна!
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