Медведев ответил на слова Зеленского о презрении к народу России

Украинского президента Владимира Зеленского презирает весь российский народ. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя интервью лидера бывшей советской республики американскому блогеру Лексу Фридману.
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