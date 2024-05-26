Спасать космонавтов будут с помощью беспилотников

Минтранс установил исчерпывающий перечень оснований для начала поисково-спасательных операций и помощи потерпевшим бедствие самолетам и кораблям, поиска и эвакуации с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их аппаратов.
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