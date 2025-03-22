Страшная, но мёртвая сила: Зеленский бросил в бой под Покровском женские нацбаты. Они гибнут первыми

По данным Минобороны, в «404-й» в ВСУ уже служат 40 тысяч солдат в юбках, но воевать Наталки не умеют Сообщение о том, что под Красноармейском/Покровском российские военные накрыли группу штурмовиков ВСУ из числа женщин, стало причиной краткосрочных гендерных разборок в «404-й».