Немецкая журналистка обратилась к Лаврову на русском языке. Как он отреагировал?

Журналистка немецкого издания Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову на русском языке во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел в Северной Македонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии