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С 1 июня во Владивостоке фуникулер закрыт на ремонт

С 1 июня во Владивостоке фуникулер закрыт на ремонт

С 1 июня фуникулер Владивостока на месяц закрывается на плановый ремонт. В хдании планируется провести косметический ремонт, а сами трамвайчики проверить на исправность, сообщает PRIMPRESS, со ссылкой на пресс-службу Администрации города.

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