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Dinari приносит в Sei 700+ токенизированных акций США, включая весь индекс S&P 500

Dinari приносит в Sei 700+ токенизированных акций США, включая весь индекс S&P 500

Sei Network объявил о партнерстве с Dinari Global для привлечения в свой блокчейн более 700 токенизированных акций США, включая все компании из списка S&P 500.

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