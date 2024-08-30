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Гамбарян: почти всем пациентам-вейперам с болезнью ЕVALI нужна госпитализация

Гамбарян: почти всем пациентам-вейперам с болезнью ЕVALI нужна госпитализация

Почти всем пациентам с болезнью вейперов EVALI требуется госпитализация. Об этом рассказала «РИА Новости» руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ терапии и профилактической медицины» Минздрава РФ, доктор медицинских наук Маринэ Гамбарян.

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