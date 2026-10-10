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Царьград

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Житель Судогды получил 300 часов работ за пьяную езду на скутере

Житель Судогды получил 300 часов работ за пьяную езду на скутере

Судогодский районный суд назначил 36-летнему местному жителю 300 часов обязательных работ и на два года запретил ему управлять транспортом за пьяную езду на электроскутере, которая в мае 2026 года на улице Ленина привела к столкновению с автомобилем Hyundai Getz.

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