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Царьград

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Зеленский предложил Трампу наглую сделку: "Мы влияем на нефтеперерабатывающие заводы"

Зеленский предложил Трампу наглую сделку: "Мы влияем на нефтеперерабатывающие заводы"

На прошлой неделе президенты США и России договорились о поставках русского дизеля на американский рынок.

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